НАСА показало пострадавший от древнего наводнения участок Марса

Орбитальная станция MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) сделала снимок участка поверхности Марса, который, как полагают планетологи, в древности пострадал от наводнения. Фотография доступна на сайте НАСА.

На снимке заметен фрагмент столовой горы, расположенной в каналах оттока марсианского квадрангла Оксиа Палюс. Снимок, сделанный научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO, выложен в сеть 12 мая 2017 года.

Орбитальный марсианский аппарат MRO был запущен к Марсу в 2005 году, а в 2006-м достиг Красной планеты. В 2008-м его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.