Ученые назвали 15 мая началом конца света из-за адронного коллайдера

Ученые назвали понедельник, 15 мая, датой начала конца света из-за назначенных на этот день испытаний Большого адронного коллайдера (БАК), сообщило агентство URA.Ru.

Исследователи заявили, что испытания спровоцируют образование черной дыры, которая сначала поглотит Землю, а потом и всю Солнечную систему. По словам сотрудников Европейского центра ядерных исследований (CERN), к этому приведет разгон атомных частиц.

Ранее британский астрофизик Стивен Хокинг также предположил, что испытания коллайдера могут привести к образованию микроскопической черной дыры.