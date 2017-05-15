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Ученые назвали 15 мая началом конца света из-за адронного коллайдера
Ученые назвали понедельник, 15 мая, датой начала конца света из-за назначенных на этот день испытаний Большого адронного коллайдера (БАК), сообщило агентство URA.Ru.
Исследователи заявили, что испытания спровоцируют образование черной дыры, которая сначала поглотит Землю, а потом и всю Солнечную систему. По словам сотрудников Европейского центра ядерных исследований (CERN), к этому приведет разгон атомных частиц.
Ранее британский астрофизик Стивен Хокинг также предположил, что испытания коллайдера могут привести к образованию микроскопической черной дыры.
Ранее на YouTube появилось видео с пролетевшими мимо Солнца НЛО, которое сняли исследователи NASA.
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