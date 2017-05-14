NASA назвала дату отправки первых космонавтов на Марс

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США ( NASA ) сообщили, что первый пилотируемый космический корабль на Марс планируется запустить в 2030 году.

"Наконец, в 2030-м году экипаж сможет отправиться на Марс", - сообщил представитель агентства Майкл Фулер.

По его словам, подготовка к полету на Красную планету уже началась. Она состоит из четырех этапов. Первый, который уже запущен - исследования и тестирования поверхности Марса. Вторая стадия - отправка аппаратуры на орбиту Луны. В 2020-е намечен годичный полет на спутник Земли.

После этого ученые надеются, что у них будет достаточно подготовки для полета на Марс.