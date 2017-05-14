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NASA назвала дату отправки первых космонавтов на Марс
Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) сообщили, что первый пилотируемый космический корабль на Марс планируется запустить в 2030 году.
"Наконец, в 2030-м году экипаж сможет отправиться на Марс", - сообщил представитель агентства Майкл Фулер.
По его словам, подготовка к полету на Красную планету уже началась. Она состоит из четырех этапов. Первый, который уже запущен - исследования и тестирования поверхности Марса. Вторая стадия - отправка аппаратуры на орбиту Луны. В 2020-е намечен годичный полет на спутник Земли.
После этого ученые надеются, что у них будет достаточно подготовки для полета на Марс.
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