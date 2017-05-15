Ученые назвали Черные дыры источником жизни во Вселенной

Ряд проведенных исследований позволил астрофизикам сделать выводы о том, что черные дыры могут быть источником жизни во Вселенной, сообщил сайт «Актуальные новости». Фундаментальной основой всего живого, по одной из теорий, являются углеродистые соединения неизвестной звезды.

На данный момент существует версия, согласно которой новые химические элементы способны синтезировать непосредственно светила. Это происходит из-за происходящих в них процессах ядерного синтеза. Наибольшее количество углерода, выяснили ученые, генерируют красные гиганты или карлики.

В свою очередь, углеродистые звезды отличает не только цвет спектрального класса, но и насыщенный черной оттенок атмосферы. Небесные тела в значительной мере насыщены атомами углерода. Взрыв сверхновой превращает звезду в черную дыру, что дает атомам углерода способность взаимодействовать с любыми элементами в космосе и делает возможным образование в процессе частиц органики.

Идеально сохранившуюся мумию динозавра показали публике канадские археологи. Останки мумии, которая пролежала в земле порядка 110 млн лет, выставлены в одном из музеев страны.