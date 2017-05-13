Ученые запечатлели на видео охоту одного из самых малоизученных животных на Земле — нарвала, именуемого также "морским единорогом", сообщает британское издание The Telegraph.

Редкие кадры засняли сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) у берегов канадской территории Нунавут. В ходе наблюдения за китообразным исследователям удалось определить предназначение его бивня. Как оказалось, "морской единорог" использует его в качестве "дубинки" для оглушения добычи.

"Раньше мы думали, что рог нужен нарвалам для "дуэлей" с соперниками, для взаимодействия с сородичами или для ориентации в пространстве. Но отснятый материал демонстрирует нам ранее невиданную модель поведения", — заявил Род Доуни, глава отдела полярных исследований WWF.

"Нарвалы — одни из самых загадочных существ на нашей планете. Нет ничего удивительного в том, что они обрели почти мистический статус и часто именуются "морскими единорогами", — рассказал Доуни журналистам.

Нарвалы встречаются исключительно в Заполярье. Основной зоной обитания является Северная Атлантика и акватория Северного Ледовитого океана. Они считаются редким малочисленным видом и внесены в Красную Книгу России.