Скончался академик РАН Анатолий Гранов

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, Гранов является основоположником тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, которые сегодня широко применяется в практическом здравоохранении, и сам лично проводил уникальные операции.