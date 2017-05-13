Ученые выяснили, что уничтожило жизнь на Марсе

Возможную причину гибели жителей планеты Марс установили астрономы. По их мнению, миллиарды лет назад на Красной планете произошла катастрофа, уничтожившая все живое.

Специалисты утверждают, что катастрофические изменения на Марсе произошли из-за извержения вулкана Олимп. Это геологическое образование является одним из самых крупных во всей Солнечной системе.

Из-за его извержения произошел сдвиг оси планеты на 20 градусов, что значительно повлияло на климат планеты. Существует вероятность, что Олимп был не единственным, кто повлиял на губительные изменения Красной планеты. Возможно, этому также способствовали другие мощные вулканы на Марсе, которые мог разбудить огромный метеорит. В свою очередь, лава превратила воду в пар, поэтому все надежды на возрождение жизни на планете исчезли. Подробней о вулкане Олимп сообщается на сайте volcanodiscovery.