Найдены создатели таинственных полос на Марсе

Ученые из Университета Брауна (США) установили, что таинственные яркие полосы вблизи крупных кратеров на Марсе были созданы под воздействием сверхмощных смерчей. Исследование опубликовано в журнале Icarus, а кратко о нем рассказал сайт Университета.

Гипотезу выдвинула команда ученых под руководством геолога Питера Шульца. Она изучила снимки поверхности Марса, полученные орбитальным аппаратом Mars Odyssey при помощи камеры THEMIS. Ученые обратили внимание на странные яркие полосы, которые исходят из крупных ударных кратеров.

Примечательно, что видны они только в инфракрасном спектре на снимках, сделанных марсианской ночью. По мнению исследователей, полосы являются следами от смерчей, которые возникали в древности на Красной планете. Компьютерное моделирование показало, что мощные вихревые потоки зарождались внутри ударных кратеров в результате разломов породы из-за тектонической деятельности.

Затем они вырывались из-под поверхности. Эти необычные смерчи развивали скорость до 800 километров в час, сметая все на своем пути. Ученые считают, что обычные смерчи, которые рождаются на поверхности Марса, оставить подобные следы не могут. Вероятно, рожденные в кратерах вихри обладали куда более мощной энергией и буквально стирали камни в порошок.

По словам Шульца, дальнейшее изучение полос поможет определить точный возраст ударных кратеров. Команда исследователей уже создала необходимый для этого шаблон.