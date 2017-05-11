Китай начал подготовку к переселению на Луну

Китай планирует совершить пилотируемый полёт на Луну в 2020 году, а к 2050-му — построить лунную базу. Поэтому сейчас в стране проводят различные эксперименты.

В ходе одного из них группу из восьми человек на год поместят в пространство замкнутой системы «Юэгун-1» площадью 42 квадратных метра. Помимо спальных мест, комнаты отдыха, туалетов и оборудования для переработки отходов у них будет помещение для разведения животных и растений. Эксперимент позволит учёным понять, что необходимо человеку для жизни на Луне.