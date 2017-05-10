Ученые обнаружили древнейшие следы жизни на Земле

Совместная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружили древнейшие останки микроорганизмов, чей возраст превышает 3,48 мдрд. лет. Данные о находке ученых были опубликованы в журнале Nature .

Следы древних бактерий были найдены в окаменелых пузырях магмы и слоистых породах в регионе Пилбара на севере Западной Австралии. В древности в данном районе находился вулкан.

По предположениям ученых, бактерии населяли глубоководный гидротермальный водоем, который появился на этой территории около 3,77 миллиарда лет назад.

Ранее считалось, что первые формы жизни появились на Земле около 2,9 млрд. лет назад, однако находка австралийских и новозеландских исследователей доказывает, что жизнь на нашей планете появилась на 580 млн. лет раньше .