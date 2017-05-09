Кошачье мурчание способно продлевать жизнь человека, выяснили ученые

Когда кошки мурчат, как холодильник, - это не только умилительно, но и полезно для здоровья их хозяев. Ученые выяснили, что при частоте мурчания в диапазоне 25-150 герц у рядом находящегося человека, например, быстрее заживают раны, ускоряется сращивание костей при переломах, сообщает Catster.com.

Помимо этого исследователи опытным путем выяснили, что владельцы кошек и котов меньше подвержены стрессам, депрессиям и сердечным приступам.