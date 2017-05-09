Ученые рассказали, как работали гениальные люди

Исследователи из Великобритании сообщили, что им удалось выяснить, как работали исторические личности, которые сейчас считаются классиками и гениями.

Оказалось, что многие из них вовсе не тратили на работу много часов, а занимались трудом всего по четыре часа в день. Зато довольно много времени гениальные творцы прошлого проводили в раздумьях или отдыхая. К такому выводу ученые пришли, анализируя архивные записи Чарльза Диккенса , Анри Пуанкаре и Ингмара Бергмана. Исследователи говорят, что вне зависимости от места жительства людей они все работали очень небольшое количество времени.

Все известные люди прошлого соблюдали идентичный рабочий график.

Почти все писатели прошлого, которые работали над созданием своих произведений, тратили на это совсем немного времени, но делали это регулярно. Редко кто из писателей работал только при наличии вдохновения, почти все они относились к писательскому труду как к работе и каждый день уделяли этому время. Правда, после написания произведений известные личности гуляли с друзьями, размышляли или просто спали. Кроме того, также в результате исследования оказалось, что больше количество часов, проведенных за работой, только ухудшало общий результат.

Ученые говорят, что эти исследования можно взять на заметку людям, которые сейчас хотят заниматься творчеством, им стоит меньше времени тратить на саму работу и больше на размышления о важных делах. Это может позволить сделать работу более качественной и продуктивной.

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