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Аргументы и Факты

В Британии 12-летняя девочка прошла тест на IQ лучше Хокинга и Эйнштейна

12-летняя девочка побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
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Девочка-подросток из Великобритании прошла тест на IQ в Манчестере и показала результаты выше, чем у знаменитых физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, сообщает The Independent.
Раджгаури Павар 12 лет, она живет в графстве Чешир. Ее коэффициент интеллекта, согласно данным тестирования, составляет 162 балла. Это максимально возможный результат для 18-летнего человека. IQ Эйнштейна и Хокинга оценивается в 160 баллов, а гениальность начинается со 140 пунктов.
По информации газеты The Times of India, английской школьнице предложили вступить в британское Общество Менса — клуб для людей с высоким коэффициентом интеллекта.
В мире Великобритания Дети Наука
The Independent
Альберт Эйнштейн Стивен Хокинг
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