В Британии 12-летняя девочка прошла тест на IQ лучше Хокинга и Эйнштейна

Раджгаури Павар 12 лет, она живет в графстве Чешир. Ее коэффициент интеллекта, согласно данным тестирования, составляет 162 балла. Это максимально возможный результат для 18-летнего человека. IQ Эйнштейна и Хокинга оценивается в 160 баллов, а гениальность начинается со 140 пунктов.

По информации газеты The Times of India, английской школьнице предложили вступить в британское Общество Менса — клуб для людей с высоким коэффициентом интеллекта.