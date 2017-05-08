Не вызывающая похмелья водка создана учеными Кореи

Ученые южнокорейского университета Чунгнам в Тэджоне исполнили мечту огромного количества любителей крепкого алкоголя, произведя водку, не вызывающую похмелья. Волшебный напиток, насыщенный кислородом, получил название «O2 Lin».

Создатели новой водки уверяют, что их напиток способен прояснить мозг, вдохнуть в тело дополнительную энергию и придать здоровый вид и упругость коже. Чудесная жидкость не только предотвратит похмелье, но и позволит избежать провалов в памяти. Кроме того, трезвеют от нее необыкновенно быстро.

По словам ученых, польза новой водки сопоставима по эффекту с кислородными коктейлями.

Напомним, американские исследователи дали научное обоснование тому, почему алкогольные напитки вызывают у человека чувство сонливости.