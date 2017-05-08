Ученые объяснили опасность объятий с котами

Близкий контакт с кошками довольно опасен для человека из-за лихорадки кошачьих царапин, вызванной бактерией под названием бартонелла Хенсели (Bartonella henselae). По словам ученых, около 40% кошек являются ее носителями в различные периоды своей жизни, сами не проявляя никаких признаков болезни. Бартонелла Хенсели — одна из наиболее распространенных бактерий на планете. По свежим данным доклада американских ученых Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Мичигана, каждый год в США от лихорадки кошачьих царапин заболевает около 24 тысяч человек.

Чаще всего заражение происходит в результате царапин или укусов. Бактерии могут попасть в организм человека с кошачьей шерсти через слизистую оболочку — достаточно потереть глаза после общения с кошкой. Переносчиками, в основном, являются котята, взрослые кошки реже инфицируют людей. Заболевание может протекать в легкой форме — в виде легкой сыпи на месте царапины или укуса. Симптомами болезни являются повышенная температура, озноб, лихорадка, тошнота или рвота, воспаление лимфатических узлов и общая усталость. Обычно лихорадка проходит довольно быстро — за несколько недель, но при сохранении увеличенных лимфоузлов врачи могут прописать антибиотики. В тяжелых случаях может возникнуть уплотнение в месте ранки, нагноение, головная боль и отеки.

Врачи предупреждают, что для профилактики кошачьей лихорадки стоит избегать тесного контакта с животными, особенно дикими, не провоцировать кошек на активные игры, а после общения с ними мыть руки с мылом. Не стоит позволять кошке лизать раны на вашем теле. Если животное вас поцарапало, лучше тщательно промыть с мылом место повреждения кожи. Ветеринары советуют удалять котятам и молодым кошкам когти. Вакцины от кошачьей лихорадки не существует.

По мнению ученых, сами кошки заражаются лихорадкой и становятся переносчиками при укусах блох. В связи с этим частью профилактических мер может стать тщательная уборка помещений, в которых живут ваши любимцы.