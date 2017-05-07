В США выдвинули новую теорию о происхождении Марса

Красная планета могла образоваться в два раза дальше от Солнца, чем ее современная орбита, предположили геологи, передает ФБА "Экономика сегодня"

Они провели компьютерное моделирование так называемого Великого лавирования, и одним из реалистичных сценариев оказалось рождение Марса в главном поясе астероидов.

Столь большое расстояние от Солнца означало очень малое количество тепла: без плотной атмосферы его было бы недостаточно для поддержания жидкой воды на поверхности. Иными словами, жизнь на раннем Марсе, скорее всего, была невозможна.

Планета была увлечена гравитацией мигрирующего Юпитером на нынешнюю орбиту намного позднее. Это объясняет, почему она не смогла вырасти до гигантских размеров и набрать массу, а также ее отличия от химического состава Земли.