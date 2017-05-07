Ученые рассказали, какие сны видят животные

Ученые выяснили, что животные, как и люди, могут видеть сны. Многие владельцы собак замечали, что во время сна их питомцы рычат, совершают движения лапами, дрожат или даже что-то пытаются укусить. Исследования биологов из Массачусетского технологического института показали, что на структурном уровне мозг собак подобен мозгу человека, и проходит те же этапы электрической активности, которые наблюдаются у людей, сообщило издание psychologytoday.com.

Более того, оказалось, что даже мелкие и менее умные животные способны видеть сны. Так, подопытные крысы, которым днем приходилось пробегать сложный лабиринт, судя по электрическим записям, взятым из гиппокама (область мозга, связанная с формированием и хранением памяти), видели его ночью. Такая же картина наблюдается у человека, говорят психологи. Людям обычно снятся события, которые происходили накануне в реальности.

Ученым, по их утверждению, даже удавалось, благодаря сканированию, определить приблизительное место лабиринта, в котором крысы находились в определенные моменты сна. По мнению психологов, в стволе мозга имеется специальная структура, способная управлять снами, не давать организму реагировать на картинки, которые разыгрываются в сновидениях. Подавляя активность этой зоны, ученые отмечали, что собака начинает двигаться, хотя все еще находилась в стадии глубокого сна.

Определить, видит ли ваш питомец сон, довольно просто, объяснили ученые. Если дыхание становится нерегулярным, а конечности начинают непроизвольно двигаться, глаза собаки движутся за закрытыми веками — ей снится сон, напоминающий что-то, произошедшее в реальной жизни. Психологи считают, что если в этой фазе сновидения разбудить животное или человека, они отлично запомнят его содержание и будут в состоянии рассказать, что им снилось.

Напомним, социологическое исследование, организованное Корнелльским и Нью-Йоркским университетами, показало, что сексуальные отношения на одну встречу способны повысить самооценку, избавить от депрессии и чувства тревоги.