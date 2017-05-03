В США очевидцу удалось сфотографировать таинственный гигантский глаз, который появился в небе недалеко от его дома, пишет Politexpert.net.

По словам американца, во время съемок он ощутил недомогание. Через несколько минут от странного природного явления не осталось и следа.

Специалисты проанализировали снимок и подтвердили его подлинность.

Очевидец заявил, что за свою практику фотографа он ни разу не встречался с подобной аномалией.

В данный момент ученые пытаются выяснить истинную природу таинственного «глаза». Пользователи соцсетей уже окрестили его «глазом Бога».