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Американцу удалось сфотографировать "глаз Бога"

Американцу удалось сфотографировать «глаз Бога»
Фото:
В США очевидцу удалось сфотографировать таинственный гигантский глаз, который появился в небе недалеко от его дома, пишет Politexpert.net.
По словам американца, во время съемок он ощутил недомогание. Через несколько минут от странного природного явления не осталось и следа.
Специалисты проанализировали снимок и подтвердили его подлинность.
Очевидец заявил, что за свою практику фотографа он ни разу не встречался с подобной аномалией.
В данный момент ученые пытаются выяснить истинную природу таинственного «глаза». Пользователи соцсетей уже окрестили его «глазом Бога».

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Публикация от Graham Telford (@grahamtelford)

Наука США
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