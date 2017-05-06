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В Китае строители нашли гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет
Фото: AFP 2017 / Frederick J. Brown
Строители обнаружили в провинции Хэбэй в Китае древнюю гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет, в которой находились различные артефакты, передает в субботу агентство Синьхуа.
Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Цю городского округа Ханьдань. В гробнице были найдены 23 артефакта, включая гончарные изделия и изделия из меди. Отмечается, что гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).
Также агентство сообщается, что в округе Цанчжоу провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).
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