Ученые научат комаров испытывать отвращение к людям

Британские ученые решили провести интересный опыт с комарами, который может иметь революционные последствия: кровопийцы перестанут воспринимать людей в качестве источника пищи.

В Имперском колледже Лондона взялись разработать уникальное средство, которое сможет обманывать рецепторы надоедливых насекомых. Ученые установили, что комары перед атакой оценивают жертву с помощью своих органов чувств по запаху. Если вмешаться в систему передачи сигнала от «тестеров» к головному мозгу при помощи фармацевтики на генетическом уровне, можно навсегда заставить комаров «разлюбить» людей.

Британские специалисты уже провели эксперимент с малярийным комаром Anopheles gambiae, заставив его запутаться при определении вкусовых качеств жертвы и признать ее несъедобной. Таким образом, положено начало пути к тому моменту, когда комары, возможно, начнут испытывать отвращение к вкусу человека. Или, хотя бы, просто станут к нему равнодушны.

А вот люди, возможно, скоро начнут есть комаров. Напомним, по мнению британских ученых, человечеству следует перейти на питание насекомыми вместо говядины, поскольку это уменьшит загрязнение атмосферы вредными выбросами, связанными с сельскохозяйственной деятельностью и уменьшит парниковый эффект.