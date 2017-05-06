Плезиозавр в Европе: французы заявляют о революции в палеонтологии

В Европе впервые были найдены окаменелые останки древнего плезиозавра, жившего на нашей планете около 90 миллионов лет назад.

Как сообщают СМИ, на европейской территории подобные окаменелости еще не обнаруживали. Останки плезиозавров находили только в Северной Африке и США. Информацией об этом поделилось издание L'Express.

По мнению палеонтолога Пегги Винсан, находка, сделанная во Франции, может многое изменить в науке. Либо это новый подвид плезиозавров, либо ученые теперь обладают ранее неизвестной им информацией о миграциях этих хищников.

Стоит отметить, что окаменелые кости ископаемого ящера выставлены с 4 мая в Музее естественных наук французского города Анже.