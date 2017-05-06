Ученые придумали пластырь, сокращающий вероятность смерти от инсульта

Медики из Университета Ноттингема создали пластырь, который способен существенно снизить смертность в результате инсульта. Новинка содержит тринитрат глицерина, снижающий давление и расширяющий кровеносные сосуды. Эти свойства могут использовать врачи скорой помощи сразу после прибытия к больному и при транспортировке его в госпиталь, сообщило издание The Guardian.

Пластырь уже опробовали при 41 случае инсульта. Результаты оказались весьма обнадеживающими: смертность удалось снизить с 38% до 16%. Британский фонд сердца (BHF) решил выделить финансирование на дальнейшую работу авторов изобретения с семью службами скорой помощи, чтобы в течение года подтвердить эффективность метода.

По словам ученых, в случае успеха, пластырь может стать подлинной революцией в лечении пациентов с инсультом, которое до сих пор существенно отстает от лечения сердечных приступов. Раньше тринитрат глицерина использовался только при лечении болей в грудной клетке, связанных со стенокардией. Британские медики стали первыми, кто предложил подобное применение препарата.

Напомним о том, что недавно вспышки нового смертельного заболевания, схожего с лихорадкой Эбола, были зафиксированы в районе Республики Либерия на границе со Сьерра-Леоне на западе Африки.