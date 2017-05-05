Ученые рассказали об «авиабомбах» в Бермудском треугольнике

Американские ученые из университета Колорадо изучили фотографии со спутника, сделанные в районе Бермудского треугольника, и заявили, что к катастрофам в этом регионе причастны странные шестигранные облака - «авиабомбы». Об этом сообщает Science Channel.

Ученые предположили, что они становятся причиной «взрывов в воздухе», которые вызывают порывы ветра, достигающие 170 миль в час. Потоки воздуха также ударяют по поверхности океана и создают волны более чем 45 футов в высоту. С такими ураганами и сильными ветрами не может справиться ни один корабль и самолет.

Отмечается, что обычно у облаков не бывает ровных краев. Но, судя по снимкам со спутников, облака в Бермудском треугольнике являются исключением. На сегодняшний день ученые со всего мира пытаются выяснить причины этой аномалии.

Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудами. В этом районе бесследно пропали несколько сотен кораблей и самолетов.

Последний случай произошел в 2015 году. Тогда в Бермудском треугольнике пропало грузовое судно «El Faro».