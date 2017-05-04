Нашли совесть: ученые выяснили, как мозг принимает решения за нас

Исследователи из Великобритании выяснили, как мозг человека реагирует на принятие правильных и неправильных с моральной точки зрения решений. По их мнению, если действие, которое совершает человек, кажется ему достойным, отдельные части мозга демонстрируют большую активность. Менее интенсивно мозг реагирует на те решения, которые противоречат морали. О том, как исследователи нашли совесть на снимках головного мозга, — в материале RT.

Что подумают другие

Исследователи из Университетского колледжа Лондона решили выяснить, почему большинство людей, несмотря на соблазн получить выгоду нечестным способом, стараются вести себя достойно. Эксперименты показали, что некоторые отделы мозга активнее реагируют на решения, которые соответствуют моральным ценностям. По словам учёных, мозг оценивает решение не вредить другому, как более ценное с психологической точки зрения по сравнению с выгодой.

Для участия в эксперименте учёные привлекли 56 добровольцев, которых разбили на пары. На первом этапе опыта они могли выбрать, за какое вознаграждение ударить слабым, но ощутимым разрядом тока себя или своего напарника. При этом испытуемые не знали, кого именно им поставили в пару. Во время этого эксперимента исследователи заметили, что у испытуемых активизировался участок мозга, который определяет ценность награды, — так называемое полосатое тело. Кроме того, более интенсивно он работал, когда добровольцы решали получить награду, причинив боль себе. Это значит, что такое решение казалось им более ценным, говорят учёные.

«Эти данные говорят о том, что мозг учитывает моральные суждения других. Мы представляем себе, что другие обвинят нас в потенциально неправильном поступке, даже если знаем, что никто не сможет определить, что то или иное действие совершаем именно мы», — поясняет руководитель исследования Молли Крокетт.

Также учёные отметили, что участок мозга, который задействован в вынесении моральных суждений, префронтальная кора, активизируется в разной степени в зависимости от того, насколько большое вознаграждение предлагается за тот или иной поступок. Связать эти две области мозга — определяющую ценность и выносящую моральное суждение — помог следующий опыт. Эти области взаимодействовали в тех случаях, когда испытуемые решали, что вознаграждение не стоит того, чтобы наносить вред другому человеку.

Таким образом, моральные устои общества напрямую отражаются в активности мозга, и выгода, полученная за счёт другого человека недостойным образом, кажется менее ценной. По словам учёных, подобная реакция мозга может в том числе заставлять людей поступать правильно.

Учёные также отмечают, что большинство испытуемых предпочли нанести удар током сами себе, а не причинить боль своему напарнику. По сути, это стало подтверждением того, что человек не только более высоко оценивает морально верное решение, но и следует ему в своих действиях.

Ещё один результат, на который обращают внимание исследователи, — это соотношение субъективной и общественной ценности. Согласно выводам учёных, по крайней мере в вопросе о том, причинить ли вред другому человеку ради личной выгоды, субъективная ценность награды для большинства участников эксперимента совпадала с общественными нормами морали. Оказалось, что личные ценности и оценка вероятного суждения, которое вынесло бы тому или иному поступку общество, отражались на активности одних и тех же областей мозга. В целом же, как отмечается в работе, опыты подтвердили предположение о том, что совесть может управлять решениями людей в повседневной жизни.