Большой адронный коллайдер ускорят 9 мая

Производительность Большого адронного коллайдера увеличат 9 мая, элементы, позволяющие ускорить установку, собрали российские ученые, передает РИА Новости

Речь идет о церемонии ввода в эксплуатацию нового ускорителя протонов LINAC-4, элементы которого изготовили в Институте ядерной физики РАН и Российском федеральном ядерном центре в Снежинске.

В частности, российские ученые разработали корпуса резонаторов и ячеек связи, используя технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30-50 микрон на сталь, а также трубки с применением вакуумной пайки и электронно-лучевой сварки.

Обновление БАК осуществляется в рамках модернизации коллайдера, которая закончится через 10 лет. Как ожидается, число столкновений элементов внутри установки вырастет десятикратно, что поможет в поиске новых частиц.