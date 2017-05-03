Найден гормон, делающий человека сладкоежкой

Одна из мутантных версий гена FGF21, отвечающего за соответствующий гормон, значительно повышает вероятность того, что ее носитель будет очень любить мороженое, шоколад и другие сладости. К такому выводу пришла группа ученых, представляющих Университет Копенгагена. По словам специалистов, «гормон сладкоежек» вырабатывается печенью.

Ранее в ходе экспериментов на лабораторных мышах было обнаружено, что манипуляции с гормоном FGF21 могли как превратить этих животных в сладкоежек, так и, напротив, сделать так, что к сладкому они полностью теряли интерес, причём любовь к сладостям оказалась обратно пропорциональна тому, насколько высоким было содержание гормона в крови.

Обычно это с довольно высокой вероятностью означает, что то же самое верно и для людей, однако в новом исследовании специалисты решили проверить, не является ли выявленная зависимость уникальной исключительно для мышей. Для этого исследователи собрали и проанализировали информацию о метаболизме и образе жизни примерно 6 500 граждан Дании. После этого специалисты провели эксперимент, в ходе которого добровольцам, об отношении которых к сладкому стало известно в ходе предыдущего этапа исследования, предлагалось съесть ложку сахара, после чего воздерживаться от употребления любой пищи на протяжении 12 часов. При этом учёные следили за тем, как изменялось количество гормона FGF21, и оказалось, что к концу эксперимента у «сладкоежек» он был значительно ниже. Как утверждают учёные, это позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что связь между данным гормоном и любовью к сладкому, по всей видимости, существует и у людей.

Специалисты представили результаты своего исследования на страницах научного издания Cell Metabolism. Учёные не исключают, что в перспективе будут обнаружены и другие гормоны, вырабатываемые печенью и участвующие в формировании вкусовых предпочтений человека, причём речь может идти не только о сладостях.