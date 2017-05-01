Ученые на американских военных показали главную опасность энергетиков

Американские ученые выяснили, что энергетические напитки несут в себе большую опасность, чем напитки, содержащие только кофеин.

Как сообщает Американская кардиологическая ассоциация, к такому результату исследователи пришли после проведенных экспериментов на авиабазе Трэвис в Калифорнии. Место для научной работы было выбрано не случайно, поскольку 75 процентов военнослужащих этой базы употребляли энергетические напитки.

Ученые разделили 18 молодых добровольцев на две группы. Первая употребляла энергетики, вторая – напиток, содержащий только кофеин. При этом исследователи измеряли у участников экспериментальной программы сердечную активность, а также периферическое и центральное давление крови. В результате у тех добровольцев, которые употребляли энергетические напитки, было зафиксировано повышение интервала QT в течение двух часов на 10 миллисекунд.

"Это пауза с момента окончания электрического импульса, заставляющего сердце биться, до следующего импульса… Если этот интервал времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короткий или слишком длинный, возможно сердце будет работать ненормально. Возникающая аритмия может угрожать жизни", - поясняет автор исследования Эмили А. Флетчер.

В состав энергетиков зачастую входит не только кофеин, но и запатентованные энергетические смеси и, по мнению ученых, эти ингредиенты могут оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.