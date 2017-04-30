Бонобо оказались ближе всего к общему предку человека и шимпанзе

Результаты анализа мышечной системы карликовых шимпанзе бонобо показали, что эти приматы анатомически ближе к предкам человека, чем обычные шимпанзе. Свои выводы ученые из Университета Джорджа Вашингтона изложили на станицах Scientific Reports.

По данным молекулярной биологии, около восемь миллионов лет назад шимпанзе отделились от предков людей. Примерно два миллионов лет назад бонобо отделился от общего предка людей и обычных шимпанзе. В ранних исследованиях ученые рассматривали сходства и различия в ДНК бонобо и обычных шимпанзе. В новой работе антропологи сравнили мышцы этих двух видов с мышцами людей.

Ученые исследовали тела семи бонобо из Антверпенского зоопарка, погибших естественной смертью. Оказалось, что бонобо по своему строению ближе к последнему общему предку человека и шимпанзе. Дело в том, что мышечная система карликовых шимпанзе эволюционировала меньше, чем у обычных шимпанзе. Более того, между мышечной системой бонобо и человека ученые нашли 13 отличий, а между мышечной системой обычных шимпанзе и человека — 20 отличий.

Исследователи отметили, что понимание отличий между людьми и их ближайшими живыми родственниками может привести к новым прорывам в изучении здоровья человека.