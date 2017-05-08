Ученые объяснили, почему мужчины предпочитают женщин с низким IQ

Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что мужчины не любят женщин с высоким уровнем IQ.

Как сообщает Inforeactor, представители сильного пола считают умных девушек непривлекательными. По мнению психологов, причина такой неприязни кроется в том, что в присутствии развитых дам портится самооценка самого мужчины - они чувствуют себя глупо.

Так, у женщин с высоким IQ гораздо меньше шансов выйти замуж, считают исследователи.

В ходе эксперимента ученые задавали девушкам вопросы из области математики и языка, а мужчины оценивали их ответы. Многие из них пожелали встретится с умными девушками, набравшими много баллов, однако после первого свидания представители сильного пола пропадали и не отвечали на звонки.