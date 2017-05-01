Ученые узнали, как высокий уровень тестостерона влияет на поведение мужчин

Американские ученые выяснили, что мужчины с высоким уровнем гормона тестостерона склонны принимать спонтанные решения на основе интуиции и при этом не готовы признавать свою неправоту.

Результаты исследования были опубликованы на сайте Калифорнийского института технологий. Полная версия выйдет в новом номере научного журнала Psychological Science.

В эксперименте приняли участие 243 мужчины, которым методом случайного выбора предложили принять дозу гормона или плацебо. Затем испытуемых попросили пройти тест с различными математическими заданиями, требующими тщательного осмысления и проверки.

Оказалось, что те, кто принял дозу тестостерона чаще остальных участников эксперимента давали неправильный ответ, опираясь на первое интуитивное ощущение. При этом мужчины не пытались проверить, верен ли их ответ.

Ученые объясняют такую закономерность тем, что при повышении количества тестостерона в организме у мужчин усиливается чувство уверенности. Если человек уверен в себе, он убежден в своей правоте и потому не склонен исправлять ошибки, отмечают исследователи.