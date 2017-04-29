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Учёные математически обосновали возможность создания машины времени
Физики из Университета Британской Колумбии (Канада) разработали математическую формулу, согласно которой можно построить машину времени.
Как сообщает портал ScienceAlert, эта машина может представлять собой ящик, который движется по кругу в пространстве и времени.
В таких условиях помещённый внутрь объект сможет перемещаться в прошлое или будущее.
Как отметили учёные, проблема создания такой машины кроется в отсутствии подходящих материалов.
Прежде чем приступить к строительству машины времени, людям придётся изобрести материалы, которые могут искривлять пространство и время.
Ранее стэнфордские учёные заявили, что сумели решить геометрическую задачу столетней давности.
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