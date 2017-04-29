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Учёные математически обосновали возможность создания машины времени

Математически обоснована возможность создания машины времени
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Физики из Университета Британской Колумбии (Канада) разработали математическую формулу, согласно которой можно построить машину времени.
Как сообщает портал ScienceAlert, эта машина может представлять собой ящик, который движется по кругу в пространстве и времени.
В таких условиях помещённый внутрь объект сможет перемещаться в прошлое или будущее.
Как отметили учёные, проблема создания такой машины кроется в отсутствии подходящих материалов.
Прежде чем приступить к строительству машины времени, людям придётся изобрести материалы, которые могут искривлять пространство и время.
Ранее стэнфордские учёные заявили, что сумели решить геометрическую задачу столетней давности.
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