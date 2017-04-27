Хокинг: потенциал мозга человека и искусственного интеллекта одинаков

Британский физик Стивен Хокинг в ходе Глобальной конференции мобильного интернета в Китае, заявил что потенциал человеческого мозга и искусственного интеллекта в целом одинаков.

«Я думаю, нет существенной разницы между тем, чего может достичь естественный мозг, и тем, на что способен компьютер», — приводит South China Morning Post слова Хокинга, которые он сказал во время видеоконференции.

Однако, по словам физика, искусственный интеллект сможет самосовершенствоваться со всё большей скоростью. Подобный темп недостижим для эволюции человека.

Хокинг также отметил, что стремительное развитие высоких технологий без оценки возможных последствий для человека представляет большую опасность.

Учёный подчеркнул, что искусственный интеллект может оказаться как благом, которое поможет победить бедность и улучшить экологическую обстановку, так и угрозой существования человечества.

Ранее Хокинг заявлял, что распространение искусственного интеллекта может привести к необходимости создания мирового правительства.