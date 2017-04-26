NASA сообщило об открытии новой планеты размером с Землю

Учёные обнаружили новую планету, масса которой примерно равна массе Земли. Кроме того, она находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца. Об этом сообщает космическое агентство NASA

«Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования», — заявил сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Йосси Шварцвальд.

Отмечается, что «скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы быть пригодной для жизни в том виде, в каком мы знаем её, поскольку её звезда слишком слабая».

При этом в NASA подчёркивают, что это открытие даёт учёным новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

Планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb.

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