Немецкие ученые нашли в иммунных клетках особую молекулу, которая заставляет кровеносные сосуды сузиться до такой степени, что через них перестает идти кровь, и приспособили ее для борьбы с раком, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Комбинация двух белков – фактора некроза и интерферона-гамма – является самым мощным оружием в арсенале иммунных клеток. Первое вещество разрывает стенки сосудов и открывает доступ к опухоли для клеток-"киллеров", а второе – лишает их доступа к крови и сдерживает рост раковых клеток в долгосрочной перспективе", — рассказывает Томас Бланкенштейн (Thomas Blankenstein) из Института иммунологии в Берлине (Германия).

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки. По текущей статистике медицинских служб США, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы.

Ключевую роль в процессе подавления рака играют так называемые Т-клетки – особые тельца, управляющие поведением других иммунных клеток и распознающие патогены. Они заставляют остальные клетки образовать "кордон" вокруг опухоли и выделяют вещества, которые максимально затрудняют жизнь раковым клеткам. Одним из таких "затруднений" является то, что сосуды в окрестностях опухоли сужаются, и раковые клетки получают не так много пищи и кислорода, как здоровые ткани.

Как обнаружили Бланкенштейн и его коллеги, подобная реакция вызывается всего одной молекулой, выделяемой Т-клетками – так называемым интерфероном-гамма. Это вещество Т-клетки обычно выделяют при появлении вирусов, бактерий и других патогенов в качестве своеобразного "сигнала атаки". Он привлекает другие типы иммунных клеток к месту заражения – макрофаги, клетки-"киллеры" и переводит обычные здоровые на "военное положение", заставляя их вырабатывать большое количество молекул, играющих роль сигнала "свой-чужой".

При появлении рака этот белок начинает играть еще одну роль – он заставляет стенки кровеносных сосудов сужаться, и в конечном итоге кровоток полностью прекращается. Фактически, опухоль в данном случае удушается изнутри, так как клетки внутри нее полностью лишаются доступа к кислороду и питательным веществам.

Как показали опыты на мышах, принудительное включение гена, отвечающего за синтез интерферона-гамма, заметно уменьшало темпы роста опухоли и в большинстве случаев вело к ее уменьшению благодаря тому, что кровеносные сосуды постепенно "самоуничтожались" внутри опухоли. Что интересно, этот процесс происходил по тому же генетическому "сценарию", что и уничтожение сосудов внутри растущего зародыша или заживающей раны.

Почему Т-клетки и выделяемый ими интерферон-гамма действуют так только на раковые опухоли, ученые пока не знают. Если механизм их действия будет раскрыт, то тогда у медиков появится возможность бороться не с индивидуальными раковыми клетками, а со всей опухолью в целом, в буквальном смысле "перекрывая ей кислород", заключает Бланкенштейн.