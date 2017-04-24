СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний

Группа ученых из Сингапура полагает, что установила причину, по которой даже после удаления злокачественной опухоли через некоторое время происходит рецидив онкологического заболевания. Как пишет газета The Straits Times, специалисты из Наньянского технологического университета считают, что здоровые участки подвергаются воздействию пероксида водорода - вещества, вырабатываемого пораженными клетками.

Ученые установили, что клетками, находящимися в нормальном состоянии, данное вещество вырабатывается в минимальном объеме, а в клетках, пораженных онкологией, увеличивается в 5-10 раз. Как отметил доцент Школы биологических наук университета Эндрю Тан, резкий выброс вещества превращает соседние здоровые клетки в болезнетворные. В итоге это приводит к эффекту домино, поскольку и клетки, которые считаются еще здоровыми, начинают резко увеличивать объемы производства пероксида водорода. По словам ученого, данный эффект может возникнуть на удалении до 7 см от того места, где первоначально размещалась опухоль.

Представитель университета также отметил, что для ученых в течение долгого времени было непросто установить подобные причины, поскольку пероксид водорода почти не задерживается в организме человека. "Происходит выброс вещества, поражаются клетки, а потом оно исчезает, поэтому многие исследования не могли установить причину", - отметил доцент Тан. Согласно предыдущим исследования, указал он, считалось, что вырабатываемое вещество просто лишь уничтожает здоровые клетки.

По его словам, сделанное открытие позволит намного точнее рассчитывать врачам, какой объем тканей необходимо удалить для недопущения рецидива. Одновременно, подчеркнул он, ученые продолжают исследования с целью установить, каким образом можно предотвратить выброс пероксида водорода, поскольку не в каждом случае возможно удалить не только пораженные раковые клетки, но и прилегающие к ним здоровые участки.