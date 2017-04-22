Бывший гримёр Ленина рассказал, как сохраняют тело вождя

За сохранность тела Владимира Ленина отвечают десятки сотрудников. О том, как это происходит, рассказала бывший гример Ленина, сообщает телеканал «360»

Медики, биологи и химики, физики, инженеры и гример систематически проводят обследование тела. Раз в полтора года его перебальзамируют: на это уходит до двух месяцев. Раз в три года для Ленина шьют новый костюм.

В профилактических работах участвуют 12 специалистов. Они дважды в неделю осматривают тело, протирают специальным раствором лицо. Гримируют вождя раз в полгода. На это уходит 6 часов -- с помощью косметики и специального тонального крема ему "рисуют" лицо -- для воссоздания бровей, глаз, губ и скул используются карандаши, чтобы облик казался естественным на скулы ноносят румяна разных оттенков.

Первый временный деревянный Мавзолей был срочно построен на Красной площади ко дню похорон 53-летнего председателя Совета народных комиссаров СССР в 1924 году. Современный вариант -- третий по счету -- возведен из железобетона и облицован камнем.