Ученые со всего мира выходят на марш в защиту науки

В США, Европе, Южной Америке и Австралии начинаются марши протеста ученых. Они считают, что наука оказаласмь «под ударом» после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что глобальное потепление – это миф. Эти слова были расценены от борьбы с изменением климата. Демонстрации уже начались в Австралии и Новой Зеландии, сообщает The Guardian

По всему миру таких акций пройдет около 600. На официальном сайте мероприятия написано, что это «первый шаг всемирного движения в защиту роли науки в экономике, а также медицине и безопасности человека». По мнению ученых, этот марш призван стать отправной точкой в демонстрации солидарности и единства ученых, многие из которых выступают в поддержку своих американских коллег.

«Безусловно, это в первую очередь проблема США, но я солидарен с американскими коллегами и хочу их поддержать», – отметил Брайан Хоскинс, директор Институт Грэнтэма по исследованию изменения климата при Имперском колледже Лондона, где также пройдет марш.