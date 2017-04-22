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Бывший гримёр Ленина рассказал, как сохраняют тело вождя
Ко дню рождения Владимира Ленина его бывший гримёр на условиях анонимности рассказал, кто отвечает за сохранность тела вождя.
Как сообщает телеканал «360», за тем, чтобы лидер Октябрьской революции не менялся внешне и «не старел», следят десятки сотрудников. Среди них есть не только медики, биологи и химики, но и физики, инженеры и даже визажист.
Отмечается, что учёные осматривают тело вождя пролетариата два раза в неделю: его лицо протирают специальным раствором и следят, чтобы в анатомическом облике не появилось каких-либо отклонений. А раз в полгода — гримируют.
«С помощью специальной художественной косметики я полностью воссоздавал лицо Владимира Ильича: наносится специальный тональный медицинский крем телесного цвета, для воссоздания бровей, глаз, губ и скул используются специальные, художественные, косметические карандаши, после с помощью нанесения румян разных оттенков лицо моделируется до естественного вида», — сообщил источник.
Сообщается также, что раз в полтора года тело Ленина перебальзамируют.
Отмечается, что раз в три года для Ленина шьют новый костюм.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией против российской государственности.
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