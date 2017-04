Ученые выяснили, чем опасно белое вино для женщин

Группа американских и китайских ученых обнаружила, что женщины, употребляющие белое вино или ликеры, чаще страдают от проблем с кожей лица, сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Academy of Dermatology.

Как установили дерматологи из Университета Брауна, у женщин, которые пьют такой алкоголь, чаще встречается розацеа – заболевание, характеризующееся раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.

Дерматологи проанализировали данные о состоянии здоровья около 83 тысяч женщин и количества потребляемого ими алкоголя в период с 1991 по 2005 годы. Выяснилось, что почти 5000 респондентов страдают от розацеа.

Так, употребление более пяти стаканов белого вина в неделю повышает риск развития этого заболевания на 49 процентов, а трех стаканов – на 14 процентов, установили ученые.

С точки зрения ученых, такую взаимосвязь можно объяснить тем, что потребление белого вина ослабляет иммунную систему и расширяет сосуды. Это в свою очередь ведет к покраснениям и способствует развитию заболевания. При этом, в отличие от красного вина, в белом не содержится веществ, обладающих противовоспалительными свойствами, отмечают ученые.