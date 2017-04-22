Британский историк раскрыл тайны Ленина

Ко дню рождения российского революционера Владимира Ленина в Лондоне вышла монография британского историка Виктора Себестьена о "великом человеке, перевернувшем мир". По мнению ученого, основатель Советского Союза - "крестный отец сегодняшних политиков".

Книга Себестьена носит название "Ленин-диктатор. Интимный портрет", что сразу же наталкивает на мысль о том. что речь пойдет не только о революционной деятельности политика.

"Ленин - современный феномен. Его смело можно называть крестным отцом сегодняшних политиков. В то же время он не монстр, садист, злодей. В отличие от Сталина, Мао Цзэдуна или Гитлера он никогда не расспрашивал о подробностях смерти своих жертв. Он мог смеяться даже над самим собой, а в личных отношениях был чрезвычайно добр, хотя о нем как о человеке в СССР практически не разрешалось писать во времена холодной войны", - приводит "КП" строки книги.

При этом в произведении приводится родословная Владимира Ильича, которая многие десятилетия оставалась тайной. Впрочем, о своих корнях всего не знал и сам Ленин, но его сестра Анна стала изучать генеалогию после смерти брата. В 1932 году она раскрыла результаты своих изысканий Иосифу Сталину. Генералиссимус историю Анны выслушал, однако приказал никому ничего не рассказывать.

За свою жизнь Владимир Ленин сменил больше ста псевдонимов. Собственно, Лениным он стал впервые в 1901 году, подписавшись так в письме Плеханову. Почему он выбрал именно это имя? На тоакой вопрос не смогла ответить даже его супруга, Надежда Крупская . Однако именно этот псевдоним прочно закрепился за советским деятелем.

По мнению Виктора Себестьена, в 1917 году Владимир Ильич не был диктатором, хотя ему противостояла мощная оппозиция.

Кроме этого, письменных доказательств того, что Ленин распорядился убить царскую семью, нет. Однако почти наверняка именно он отдал такой приказ, хотя и устно, пишет Себестьян.

А после покушения на него Фанни Каплан в августе 1918 года начались массовые аресты. За два месяца было вынесено свыше 6 тысяч смертных приговоров, но еще многих расстреляли без "бумажной волокиты".

В книге раскрываются и подробности личной жизни вождя пролетариата. По словам Себестьена, женщины всегда окружали Ленина: мать, сестры, Надежда Крупска, Инесса Арманд.

"У Ленина были гораздо более прогрессивные взгляды на роль женщины, чем у большинства его сподвижников. На современном языке его можно назвать феминистом. От близких женщин он всегда ждал заботы, и они ее оказывали. В то же время он слушал их советы и даже следовал им, в том числе в политике", - пишет историк.

Себестьен уверяет, кроме выше перечисленных у политика были и другие боевые подруги. Так, Элизабет де К., в квартире которой в 1905 году проходили тайные встречи большевиков. После них Ленин оставался в ее квартире. Как признавалась сама женщина - они часами разговаривали, иногда она играла на рояле.

Свои отношения с Инессой Арманд он старался хранить в секрете, однако в парижском окружении ленина о них знали. Впрочем, о них знала и Надежда Крупская, которая послала несколько очень грустных писем родственникам мужа.Она даже предложила ему расстаться, однако Ленин ответил категорическим отказом несмотря на то, что чувствовал огромную вину перед Крупской.

В книге рассказывается и о последних месяцах Ленина. Так, он почти не говорил и передвигался только на коляске.

21 января 1924 года он умер.

"Одна из самых больших ошибок Ленина заключалась в том, что он не приготовил себе смену. Как и многие другие мощные лидеры, он считал, что никто не способен стать его достойным преемником. Возможно, он думал о какой-то форме коллективного лидерства. Что же касается знаменитого "Завещания" - фрагментарных записей, которые он надиктовывал в последние месяцы жизни, то оно - документ больного, иногда путающегося и злого человека. Ленин явно не хотел, чтобы Троцкий или Сталин получили верховную власть, и продолжал сталкивать двух главных претендентов", - пишет историк.