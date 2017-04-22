Ученые со всего мира выходят на марш в защиту науки

Более чем в 35 странах начинаются марши в защиту науки, задача которых – напомнить политикам, что общество не может процветать без науки. Об этом сообщает The Guardian.

На официальном сайте мероприятия написано, что это «первый шаг всемирного движения в защиту важной роли науки для экономики, а также здоровья и безопасности человека».

«Марш должен быть отправной точкой, демонстрацией солидарности и единства», – сообщила социолог из Абердинского университета Кристина Флешер, добавив, что события, следующие за маршем, часто бывают важнее самого марша.

Идея провести марш в защиту науки появилась в США в качестве ответа на антинаучную политику Дональда Трампа . Однако многие другие страны решили поддержать идею и также провести марши в защиту науки. «Конечно, это в первую очередь проблема США, но я солидарен с американскими коллегами и хочу их поддержать», – отметил Брайан Хоскинс, директор Институт Грэнтэма по исследованию изменения климата при Имперском колледже Лондона, который примет участие в марше в Лондоне.

Демонстрации уже начались в Австралии и Новой Зеландии. Протестующие упрекают Трампа в отказе бороться с изменением климата. По мнению американского президента, глобальное потепление – это миф. Следить за развитием главного марша, который пройдет в Вашингтоне, можно с 15:00 по московскому времени.