Ученые из России создали полимеры, способные заменить металл

Российские специалисты нашли способ управления свойствами полимеров на молекулярном уровне и создали новое поколение полимеров.

Российские ученые теперь знают, чем заменить металл

Как сообщают СМИ, ученые Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова сумели изобрести столь сверхпрочные материалы, которые во многом превосходят металл. Информацией об этом с РИА Новости поделился Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Суперконструкционные полимеры экономичны в производстве, устойчивы к радиации, термо- и морозостойки. Кроме того, они более чем в два раза легче алюминия.

Применять новые материалы можно при строительстве самолетов, ракет и автомобилей. А также - в медицине и нефтегазовой отрасли. С их помощью можно создавать оборудование, способное работать в экстремальных температурных условиях, в том числе в условиях Арктики и в космосе.