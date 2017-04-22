Космонавт Сергей Крикалев: рано или поздно люди освоят другие планеты

Главная задача космонавтики сегодня - дальнейшее освоение космоса и расширение мест обитания, считает космонавт Сергей Крикалев

"Основные задачи космонавтики можно сравнить с задачами, в свое время стоявшими перед флотом, когда люди осваивали новые ареалы обитания. Поэтому задача космонавтики сегодня – это дальнейшее освоение космоса и расширение мест обитания.

Рано или поздно люди освоят другие планеты – оглядываясь на историю, такое развитие событий вполне логично предположить.

Когда-то мы осваивали Землю, теперь же есть возможность осваивать то, что находится за ее пределами", - цитирует слова Крикалева сетевое издание m24.ru.