Российские фармацевты придумали мощный анальгетик без привыкания

Новое сильное обезболивающее должно появится в России в 2019 году. Оно поможет онкобольным, сердечникам и другим пациентам с сильной болью и при этом не приведет к зависимости. Препарат будет выпускаться на основе производных вещества «гексаазаизовюрцитана».

Новое лекарство разработано на основе искусственно синтезированноймолекулы. Для работы над проектом фармацевты получат 33 млн рублей бюджетных средств.

«Применяемые в клинической практике обезболивающие препараты не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности (гастро-, нефро-, гепато-, гематотоксичность, развитие привыкания и др.)», — говорится в сообщении министерства образования и науки

На данный момент аналогов нового препарата нет.