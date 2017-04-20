Учёные нашли пригодную для жизни планету вне Солнечной системы

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили об обнаружении планеты, на которой, с наибольшей степенью вероятности, могут быть условия для жизни.

Как сообщается на сайте центра, планета на 40% больше Земли вращается вокруг звезды LHS 1140 примерно в 40 световых годах от Солнечной системы. Масса планеты значительно превышает земную, что говорит о её твёрдом составе.

Красный карлик LHS 1140 находится в поздней стадии своего развития. Данный факт свидетельствует о том, что он излучает меньше радиации, способной разрушить атмосферу планет, чем аналогичные звёзды. Благодаря этому планета, обращающаяся на небольшом расстоянии от относительно тусклой звезды LHS 1140, может оказаться обитаемой или, по меньшей мере, иметь необходимые для жизни условия.

Согласно заявлению учёных, пока это самая перспективная из открытых планет с точки зрения условий для жизни вне Солнечной системы.

Ранее учёные обнаружили ледяные реки на карликовой планете Церера в поясе астероидов.