Ученые нашли в Антарктиде сотни рек и озер из талой воды

Американские ученые нашли сотни временных рек, озер и ручьев из талой воды на поверхности ледников Антарктиды, указывающих на то, что ледовый покров южного континента может исчезнуть раньше, чем ожидали ученые. Карта этих "рек" была опубликована в журнале Nature.

"Раньше никто не пытался измерить то, как много подобных потоков возникает в Антарктике, так как считалось, что они возникают крайне редко. Сейчас же мы работаем над оценкой того, как подобное таяние может повлиять на рост уровня моря в будущем", — прокомментировал исследование Дуглас Макайел (Douglas MacAyeal) из университета Чикаго (США).

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-"реки", у подножия ледников.

Робин Белл (Robin Bell) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США) и его коллеги выяснили, что и на поверхности Антарктиды существует целая сеть из подобных рек, ручьев и озер, всесторонне изучив высококачественные снимки поверхности континента, которые ученые собирали на протяжении последних 70 лет.

Объединив эти фотографии в единую сверхкачественную карту Антарктики, исследователи начали искать на них потенциальные следы талой воды и те формы рельефа, которые образуются на поверхности ледников при образовании рек, озер и прочих областей жидкой воды.

К большому удивлению ученых, таких водоемов было очень много – несколько сотен, и некоторые из найденных ими озер из талой воды протягивались на десятки километров и занимали очень большие площади. Еще более удивительным было то, что многие такие "временные" водоемы существовали на протяжении десятков и сотен лет и не думали исчезать.

Эти озера, как отмечают Белл и его коллеги, являются угрозой для стабильности ледников Антарктики, так как они ускоряют и усиливают процессы таяния льдов, находящихся под их водами, и способствуют формированию крупных трещин в ледовом щите. К примеру, накопление большого количества таких озер на леднике Ларсена на западе Антарктики привело к тому, что значительная часть его откололась и "уплыла" в море в 2002 году.

С другой стороны, часть рек, открытых учеными, снижает эту опасность, так как они уносят воды этих озер в сторону побережья и океана. Тем не менее, их открытие, как признает Белл, все же говорит о том, что возможность дестабилизации ледников Антарктиды в прошлом значительно недооценивалась.

Несмотря на то, что эти заполярные водоемы существуют, по всей видимости, очень давно, и в их образовании не виноват человек и глобальное потепление, изменение климата будет ускорять их формирование и повышать объемы воды, которые каждый год проходят через такие озера, реки и ручьи.

Как их усиление повлияет на стабильность Антарктики, ученые пока не берутся судить, однако они считают, что рост этих водоемов может сыграть критическую роль в освобождении Антарктиды от ледового покрова, и возможном повышении уровня моря на 50-60 метров при его полном исчезновении.