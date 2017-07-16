К Земле приближается гигантская звезда смерти

Ученые предупреждают о том, что к Земле может приблизиться «гигантская звезда смерти» HIP 85605, что может привести к гибели всего живого на планете.

Это космическое тело является одним из четырнадцати, которые направляются к Земле. вероятность того, что она все же достигнет Солнечной системы, составляет около 90%, сообщает издание Sunday Express

Астрофизик из Университета Свинбурн Алан Даффи подчеркнул, что «предметы почти никогда не встречаются в космосе из-за того, что расстояния велики, но гравитационное влияние звезды огромно».

По его мнению «звезда смерти» может привести к хаосу в Солнечной системе, повлияв на гравитационное поле в облаке Оорта. Более 60 лет назад астрофизик из Голландии Ян Оорт высказал мнение, что все кометы образуются в одном месте, некоем облаке, которое окружает внутреннее пространство нашей Солнечной системы. Это место стали называть «облако Оорта». Предполагается, что HIP 85605 способна вытолкнуть часть комет и карликовых звезд, в то время как другая часть направится в сторону планет Солнечной системы, что, в свою очередь, спровоцирует гибель всего живого на нашей планете.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Астрономия и астрофизика», звезда будет находиться в трех световых годах от Земли, но эксперты говорят, что вряд ли это произойдет раньше, чем через 240 000 лет. Автор исследования, специалист Института астрономии Макса Планка в Германии доктор Корин Бейлер-Джонс, отмечает, что звезды уже оказали громадное влияние на Землю.