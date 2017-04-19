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Ученый предупредил о росте числа столкновений спутников на земной орбите

Число столкновений спутников на земной орбите может вырасти
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Научный сотрудник из Саутгемптонского университета в Великобритании Хью Льюис уверен, что постоянные запуски на земную орбиту космических спутников чреваты ростом вероятности столкновений аппаратов друг с другом и с космическим мусором, сообщила The Guardian.
По мнению ученого, столкновения будут нарастать лавинообразно, поскольку аварии порождают все новые фрагменты мусора на орбите, повышая риск столкновений. В конце концов, количество инцидентов создаст масштабные проблемы для связи, осуществляемой с помощью спутников.
Свою гипотезу исследователь подтвердил специально разработанной компьютерной моделью. При этом массовыми запусками небольших космических аппаратов собираются заняться многие компании, среди которых — S aceX, Google, Samsung и Boeing.
Напомним, проект по утилизации космического мусора представил инженер-конструктор «НПО машиностроения» Антон Свиридов на II форуме инновационных идей в Реутове.
Великобритания Московская область Наука Технологии
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Хью Льюис Антон Свиридов
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