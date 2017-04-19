Ученый предупредил о росте числа столкновений спутников на земной орбите

Научный сотрудник из Саутгемптонского университета в Великобритании Хью Льюис уверен, что постоянные запуски на земную орбиту космических спутников чреваты ростом вероятности столкновений аппаратов друг с другом и с космическим мусором, сообщила The Guardian.

По мнению ученого, столкновения будут нарастать лавинообразно, поскольку аварии порождают все новые фрагменты мусора на орбите, повышая риск столкновений. В конце концов, количество инцидентов создаст масштабные проблемы для связи, осуществляемой с помощью спутников.

Свою гипотезу исследователь подтвердил специально разработанной компьютерной моделью. При этом массовыми запусками небольших космических аппаратов собираются заняться многие компании, среди которых — S aceX, Google , Samsung и Boeing