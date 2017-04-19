Британская газета откопала запись «криков умирающих космонавтов СССР»

Британское издание Daily Star разразилось «сенсацией» о попытках СССР запустить человека в космос.

СМИ утверждает, что до того момента, как в 1961 году в космос полетел Юрий Гагарин , существовали десятки советских космонавтов, которые погибли на орбите.

Таблоид ссылается на записи итальянских братьев-радиолюбителей Ахилла и Джованни Баттиста Джудика-Кордильови, которые в 60-е годы прошлого столетия с помощью самодельной радиостанции записали голосовые сообщения и сигналы SOS, идущие из космоса.

На этих записях можно уловить крики ужаса и мольбы о помощи советских космонавтов, которых послали осваивать космическое пространство в 1957 году, отмечает Daily Star.

Издание приводит аудиозапись, на которой женский голос «жалуется на невыносимую жару и спрашивает не взорвется ли ее корабль».

«Мне жарко», — говорит женщина-космонавт.

Разумеется, все разговоры ведутся по-русски, что дало основания британскому СМИ заявить о десятках душах советских космонавтов, блуждающих в космосе.

Также самодельное устройство позволило записать слова других космонавтов, которые проклинали тех, кто послал их на орбиту Земли, пишет издание, однако, самой записи не приводит.

По сведениям газеты, предъявленные СССР официальные обвинения в смерти космонавтов в результате неудачных полетов, были отвергнуты страной советов в 1965 году.

В качестве «доказательства» смертельных полетов советских космонавтов британское СМИ приводит лишь запись, которая была опубликована в интернете уже несколько лет назад.

Голос женщины на этом аудио, повествующем о тайных жертвах космический гонки, был неразборчив, слова невнятны. Но даже по ним, многие специалисты отмечали в женском голосе иностранный акцент что дало специалистам основания сомневаться в том, что запись эта была настоящей.