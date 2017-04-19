Британские СМИ заявили о десятках погибших космонавтах СССР

Британский таблоид Daily Star заявил о существовании аудиозаписей 60-х годов, на которых якобы слышны предсмертные крики советских космонавтов, побывавших в космосе до Юрия Гагарина , но не вернувшихся на Землю.

Газета утверждает, что такие записи удалось сделать братьям-радиолюбителям из Италии Джудики-Кордильови. Они якобы смогли записать переговоры незарегистрированных советских космонавтов, совершавших полеты еще в 1957 году. Речь идет о серии сигналов SOS и голосовых сообщений, «где слышны проклятия в адрес отправивших их в космос людей».

Таблоид, в частности, упоминает «запись переговоров женщины-космонавта от 23 мая 1961 года», где «она говорит по-русски, жалуется на жару и спрашивает, не взорвется ли ее корабль». Еще год назад эта запись под названием «Секретная смерть советского астронавта Людмилы» появилась на YouTube

При этом никаких аудиозаписей братьев Джудики-Кордильови Daily Star не опубликовала.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин отправился в космос 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1». Ракета была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса. До Гагарина из Советского Союза в космос летали собаки Белка и Стрелка. Пуск их корабля «Спутник-5» состоялся 19 августа 1960 года. Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю, их опыт позволил отправить в космос человека.